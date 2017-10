'Wij zullen geen traan laten om Teuge Airport'

Alles en iedereen lijkt begaan met het lot van vliegveld Teuge. Het voortbestaan hangt aan een zijden draad, omdat er straks vrijwel zeker een route voor Boeings over het vliegveld loopt. Maar niet iedereen is daar rouwig om. Op een steenworp afstand van de Teugse luchthaven, kan de vlag uit.

Hoeveel overlast je ervaart, hangt af van waar je bent, zeggen Geert en Henriette Boreel uit Twello. Het wordt vaak gezegd over de toekomstige vluchten van Lelystad Airport, maar het geldt volgens het echtpaar ook voor de vliegtuigjes van Teuge. En daarvan ervaren zij al jaren veel hinder. ,,Al probeer ik echt me er zo min mogelijk aan te ergeren."

Stilte

Op landgoed Bruggenbosch, waar de Boreels wonen, waan je je in een groene oase van rust. De pauwen lopen op deze druilerige ochtend door de tuin, terwijl een robotmaaier het piekfijne gazon bijpunt. Hier heerst de stilte. Tenminste, wanneer er geen vliegtuigjes opstijgen van- of landen op Teuge Airport, enkele kilometers verderop. Tijdens het interview, is dat een keer of vijf het geval. En dan is het vandaag nog rustig, want het regent. Daardoor zijn er deze dag geen parachutistenvluchten. En dat zijn de grootste overlastgevers: ,,Hoe aardig die mensen ook zijn, hun vliegtuigen maken het meeste lawaai en ze blijven ook nog eens lang hangen."

Een keer per uur

Dus als die 6000 paravluchten per jaar straks plaats maken voor Boeings op twee kilometer hoogte, dan zijn ze daar op Bruggenbosch niet rouwig om. Want om het geluid van die grote chartervliegtuigen, maken ze zich totaal niet druk. ,,Oh, nee joh", zegt Henriette Boreel. ,,die komen maar één keer per uur over."

Einde?

Quote In 16 dagen 97 keer Henriette Boreel Teuge Airport, meerdere gemeenten, de provincie Gelderland, de Tweede Kamer; allemaal maken ze zich druk om de toekomst van de luchthaven tussen Apeldoorn en Deventer. Maar de Boreels geloven er niet in dat het einde van de para's op Teuge, ook het einde voor het vliegveld betekent. ,,Ter vergelijking: luchthaven Twente is al rendabel bij 20.000 vluchten, hier zijn dat er nu al twee keer zoveel. Meiltje de Groot (directeur van Teuge Airport, red.) haspelt met cijfers", vindt Geert Boreel. Want hoezo: met de para's valt de helft van de omzet weg? ,,De helft van dat bedrag is benzine die wordt getankt, die moet toch ook worden ingekocht?"

Muggen

Behalve de luidruchtige paravluchten - die ze ervaren als 'muggen in een slaapkamer', zijn het vooral vluchten recht over hun huis die ergernis oproepen. Ze wonen weliswaar precies in het verlengde van de start- en landingsbaan - een paar kilometer verderop - de vliegtuigen mogen vanaf daar niet rechtdoor. ,,Dit is een area to avoid." Dat wil zoveel zeggen als: er mag niet direct over het landgoed worden gevlogen, net zoals dat recht boven de bebouwde kom niet mag. Maar het gebeurt dus wel. ,,In 16 dagen 97 keer", zegt Boreel, met een blik op het papiertje dat voor haar op tafel ligt. Bovenaan staan tientallen streepjes. ,,Ik turf ze. Als ik in de tuin aan het werk ben en er komt er een over, dan pak ik mijn papiertje en zet ik een streepje."

Verrekijkers

In hun keuken liggen ook verrekijkers paraat. ,,Daarmee kunnen we de registratienummers op de vliegtuigen lezen." Maar ook al bellen we die door naar de provincie, er gebeurt niks mee. ,,Hierboven vliegen mag niet, maar er wordt niet gehandhaafd." Dus hangen ze geregeld aan de telefoon met het vliegveld. Daar kunnen ze niet anders dan het echtpaar gelijk geven. ,,Ik snap de frustratie, maar wij kunnen er als luchthaven weinig aan doen. We gaan er niet over, maar spreken de vliegers er wel op aan", zegt vliegvelddirecteur Meiltje de Groot.