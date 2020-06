‘Wij zúllen het redden!’, zegt bierbrouwer Richard. Maar vrees voor faillissementen is groot in Apeldoorn

Lekkende agente Samira M. (45) uit Apeldoorn werd verlinkt door haar zussen, na ontslag dreigt nu ook veroorde­ling

16 juni Ze kan het mentaal niet aan en ze schaamt zich, zegt haar advocaat. Dus is de Apeldoornse ex-agente Samira M. (45) afwezig als de rechtbank in Zutphen dinsdag haar strafzaak behandelt. Jarenlang neusde ze privé in de politiesystemen en strooide kwistig met informatie die ze over allerlei mensen aan de weet kwam. Vooral haar zussen profiteerden ervan. Uitgerekend diezelfde zussen geven haar later aan bij de politie.