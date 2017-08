Wijk Orden blijft strijden tegen parkeeroplossing AGOVV

In de Apeldoornse wijk Berg en Bos kan de vlag uit, nu ook een tweede veld op het voormalige sportpark van AGOVV wordt ingezet als parkeerterrein. Zoals maandag voor het eerste gebeurde dit seizoen. Het is deze zomer namelijk nog niet voorgekomen dat de groene bermen langs de J.C. Wilslaan zijn gebruikt als noodparkeerplaats voor toeristen.

Tegelijkertijd zijn de verkeersproblemen in de naastgelegen wijk Orden alleen maar verergerd. Gevolg is dat bewoners in de file komen te staan op de Laan van Spitsbergen als zij met de auto op pad gaan.

De hoorzitting is vandaag. Als de commissie zich uitspreekt in het voordeel van de buurt, dan is het college van burgemeester en wethouders overigens niet verplicht dat advies over te nemen. Jancko Rijpma van wijkvereniging Brink & Orden:,,Daarna kunnen we altijd nog de gang naar de rechter overwegen.''