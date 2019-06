Wijkraad Osseveld Woudhuis Apeldoorn wil tiny forest

update + video Man (23) valt in Twello van klimwand en belandt in ziekenhuis, leden scouting­club aangesla­gen

18:09 Een 23-jarige man is vrijdagavond uit een klimwand gevallen tijdens een klimactiviteit van scoutingvereniging de Vundelaar in Twello. Hij is met nog onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeval heeft volgens voorzitter Marjo van den Elsen een grote impact op haar vereniging.