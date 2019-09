Wijkraden boycotten buurtonderzoek naar Apenheul-overlast in Apeldoorn-West

update Update: computer­sto­ring bij Gelre Ziekenhui­zen in Apeldoorn en Zutphen verholpen

2 september Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen heeft maandag te kampen gehad met een grote computerstoring. Volgens het ziekenhuis is de computerstoring in de loop van de avond verholpen. De verwachting is daarom dat alle afspraken dinsdag gewoon kunnen doorgaan.