Wijkverpleegster uit Beekbergen met vuurwerkbril naar corona-gevallen: ‘Je laat ze niet aan hun lot over’

Kroese werkt voor thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland in een team dat actief is in de regio Beekbergen en Apeldoorn. Kroese maakt zich grote zorgen nu het materiaal opraakt en het aantal verdachte corona-gevallen in de thuiszorg toeneemt.

Je bent dagelijks in de wijk en verzorgt daar veel kwetsbare ouderen. Hoe nijpend is de situatie?

Kroese: ,,Het is niet veilig werken met coronapatiënten in de thuissituatie, maar het loopt zo uit de hand dat er geen keuze meer is. De mensen die klachten hebben en thuis wonen worden niet getest dus we weten niet of iemand het heeft. Eerst was het advies bij coronagevallen die thuiszorg nodig hebben: niet thuisblijven. Inmiddels haalt de tijd ons in.”

Zijn er al coronagevallen waar jij langs moet in de thuiszorg?

,,Op dit moment hebben we binnen ons kleine team al twee mensen met een verdenking. Bij een vrouw komen we twee keer per dag. De jas laten we uit. Dat kan een bron zijn van besmetting. Bij die mensen thuis heb ik geen aparte ruimte om mijzelf om te kleden. Eenmaal buiten kunnen we de handen niet meer wassen en handalcohol is nauwelijks nog te krijgen. Gelukkig helpt mijn werkgever Buurtzorg Nederland aan alle kanten met creatieve oplossingen.”

Er is veel aandacht voor ziekenhuizen en capaciteit op de Intensive Care, hoe voelt dat voor jou?

,,De ergste patiënten liggen daar en natuurlijk moet daar aandacht voor zijn. Aan de andere kant: nu zie ik al die berichten over ziekenhuizen en denk ik: man, je moest eens weten. In het ziekenhuizen worden mensen wel getest, bij ons niet. Wij zijn ook zorgprofessionals, maar ik loop meer risico dan wanneer ik in het ziekenhuis werk. Alsof de wijkverpleging geen prioriteit heeft. Terwijl juist de wijkverpleging een vangnet-functie heeft als de ziekenhuizen overvol dreigen te raken.”

Volledig scherm Wijkverpleegkundige Corrine Kroese met een vuurwerkbril op: 'Je moet wat' © Rob Voss

Je deed onlangs nog een oproep op Facebook om vuurwerkbrillen te doneren aan jullie. Is dat niet onprofessioneel en gevaarlijk?

,,Eigenlijk wel, want de juiste bescherming bieden doen deze ‘alternatieven’ niet. Ze passen bijvoorbeeld niet over je gewone bril heen. De kans om besmet te worden en deze besmetting door te geven is best hoog. En dat bij onze kwetsbare doelgroep. Bijna iedereen is 80 plus. We hebben nu nog mondkapjes als de nood aan de man is, maar het is helemaal afgepast. Gisteren hebben we zelfs te horen gekregen dat we mondkapjes kunnen hergebruiken.”

Maak jij je zorgen dat je besmet raakt of het virus doorgeeft?