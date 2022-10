‘Wikipedia’ over Apeldoornse geschiedenis: iedereen kan bijdrage leveren

Einde in zicht voor Oranjerie in Apeldoorn? Als het aan eigenaar en gemeente ligt wel

Winkelcentrum Oranjerie in Apeldoorn verdwijnt in zijn huidige vorm. De hoeveelheid winkelruimte wordt gehalveerd, de rest van het gebied wordt gevuld met onder meer woningen, mogelijk een hotel en een stadspark. Dat is in elk geval de bedoeling van de eigenaar en de gemeente Apeldoorn.

18 oktober