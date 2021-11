Wil is 97 jaar en staat nog wekelijks op de Apeldoornse tennisbaan: wat is zijn geheim?

Barrel uit Apeldoorn legt avonturen samenge­steld gezin vast in bundel ‘Omdat ik het zeg!’

‘Omdat ik het zeg!’, een term die zowel ouder als kind bekend in de oren klinkt. Veelvuldig toegepast. Maar of er nog naar geluisterd wordt? Apeldoorner Barry van de Klundert - alias Barrel - bundelt onder deze titel verhalen over het wel en wee van zijn samengestelde gezin, waarin zoons Jordi (21) en Dennis (10) regelmatig als ‘lijdend voorwerp’ dienen.

8 november