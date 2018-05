Wil Tharner al 75 jaar Roburiaan in Apeldoorn

Vrouw staat haar mannetje bij zakslaan in Loenen

11:15 Zelfs de stoerste man was ze de baas. Maaike Beekman (20) wist zaterdag niet wat haar overkwam toen ze het Loenens kampioenschap zakslaan in de wacht sleepte. Dat ze zelfs Hans Ruegebrink (58) in het water sloeg, nadat die alle Loenense mannen had geëlimineerd, had ze nooit verwacht.