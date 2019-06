Wild geraas houdt aan over nationale intocht Sinterklaas in Apeldoorn

Risicovol­le gasleidin­gen moeten sneller vervangen worden: kijk hier hoe ver ze zijn in jouw straat

6 juni In Overijssel lig nog negen kilometer aan grijs gietijzeren gasleidingen. In Gelderland en Flevoland is dat 1290 kilometer. Ook ligt in die provincies 215 kilometer aan asbestcementleidingen. Deze risicovolle gasleidingen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Er zijn door deze soorten gasleidingen drie explosies veroorzaakt in Nederland, waarvan één begin dit jaar in Den Haag.