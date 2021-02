Wilde achtervolging eindigt in crash bij Apeldoorn: bestuurder in ziekenhuis aangehouden voor pogingen tot doodslag

Voormalig Zutphens buurtcafé wordt woonkamer vol muziek en poëzie: ‘Ik wil letterlijk cultuur in huis halen’

1 februari Een poëzie-avond. Een lezing over literatuur. Of - op beschaafd volume gespeelde - kamermuziek. Het voormalige Zutphense buurtcafé De Berkelbrug, in de volksmond beter bekend als café Damen, krijgt een andere invulling. Het pand is onlangs gekocht door de Apeldoornse beeldend kunstenaar en vormgever Henk Ronner (74), die er ook gaat wonen. ,,De caféruimte is uitermate geschikt om gratis leuke culturele dingen in te doen.’’