Wildgroei van daggasten op Veluwse camping: polsbandje verplicht bij De Pampel in Hoenderloo

Record met bijsmaak; vrijwilli­gers pikken 23.000 peuken van de straat in Apeldoorn

11 juli Een groep van 16 vrijwilligers heeft zaterdag in Apeldoorn 23.000 sigarettenpeuken van de straat opgeraapt. Het is de derde keer dat zo'n schoonmaakronde is gehouden, en nog niet eerder gingen er zoveel restjes de vuilniszak in.