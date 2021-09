Wildpoepende dame wekenlang kwelgeest in hartje Apeldoorn: dat wil je niet zien als je zit te eten

De bus rijdt weer in Ugchelen en Berg en Bos: ‘We horen er nu echt bij’

27 september ,,Ik reed vanochtend verkeerd. Het is nog wennen’’, blikt Harry Blom terug op zijn vuurdoop als buurtbuschauffeur in Ugchelen. Vandaag kwam de buurtbus daar voor het eerst, morgen trapt de wijk Berg en Bos af. Een pilot van een jaar. Blom: ,,Andere chauffeurs zwaaiden al. We horen er nu echt bij.’’