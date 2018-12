Willem-Alexander komt in kerststemming met Apeldoornse fijnspar

Nu Sinterklaas het land uit is, komt ook het Koninklijk Huis in de kerststemming. En daar hoort natuurlijk een flinke kerstboom bij. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft een video gemaakt over de reis van de boom van Kroondomein Het Loo naar Den Haag.

In de video is te zien hoe in Apeldoorn de kettingzaag in de stam van de fijnspar wordt gezet. De boom gaat daarna op een vrachtwagen en wordt in Den Haag met een kraan over het hek getild. Op het voorplein van het werkpaleis van de koning worden er vervolgens niet minder dan 2500 ledlampjes in de boom gehangen.

Volledig scherm De Apeldoornse fijnspar wordt bij Paleis Noordeinde over het hek getild. © Still uit video Rijksvoorlichtingsdienst

