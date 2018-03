Willem I tijdelijk van Raadhuisplein in Apeldoorn

Het Raadhuisplein in Apeldoorn moet het even stellen zonder Koning Willem I. De buste van de vorst is maandag weggehaald voor reparatie.

Er zit een scheur in het beeld. Het herstel daarvan wordt aangegrepen om meteen onderhoud uit te voeren; het brons wordt opgepoetst. De verwachting is dat het beeld over ongeveer twee weken terugkeert op z'n vertrouwde plek - als nieuw.

De buste is een werk van de Apeldoornse kunstenaar Pieter Puype. Het is in 1913 geplaatst, toen Nederland het feit vierde dat het honderd jaar eerder opnieuw onafhankelijk was geboren. De geboren Zeeuw Puype heeft op de hardstenen voet onder het borstbeeld afbeeldingen geplaatst, onder meer van de landing van Willem I in Scheveningen.

Troonsafstand