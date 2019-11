Willem Klomp verrast: hij krijgt Dorpsparel Loenen 2019

Willem Klomp heeft gisteren de Dorpsparel Loenen 2019 gekregen. Deze onderscheiding gaat jaarlijks naar iemand die zich inzet voor het dorp. Klomp werd verrast met de bijbehorende trofee tijdens zijn biljartavond bij Loenermark.

Veel mensen waarmee Klomp vrijwilligers werk doet waren voor de gelegenheid naar de kantine van Loenermark gekomen om de uitreiking bij te wonen. In Loenen is Klomp bekend als een rustige man, die veel voor de gemeenschap doet. Hij heeft er de bijnaam ‘Joop van Dalen’.

Jubileumboek

Klomp verdiende zijn sporen onder meer bij de voetbalvereniging Loenermark. Hij vervulde er bestuursfuncties, was er scheidsrechter en schrijver van het jubileumboek. Klomp schrijft nog wekelijks een nabeschouwing op Facebook.

Voor de Loenense Dialectclub was hij ook actief als toneelspeler en zijn conferences over het dorpsleven. Bij oudheidkundige vereniging De Marke is hij al 38 jaar bestuurslid en beheert de bibliotheek van de vereniging.

Eenzame mensen

Bij de RK Kerk in Loenen is Klomp op vele terreinen actief. Hij is koster, collectant en contactpersoon voor het kerkhof en de klussendag. Ook schrijft hij geregeld een overdenking in het contactblad van beide kerken. Klomp is ook vrijwilliger bij de hulpverleningsdienst Graag Gedaan. Hij bezoekt eenzame mensen en en rijdt ouderen .