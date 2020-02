Willy (67) uit Apeldoorn in 1971 als eerste vrouw op de meldkamer Rijkspolitie Apeldoorn: ‘Wat een man kan, kan ik ook’

Minderjari­ge stekers in Deventer en Apeldoorn: ‘Iedere samenle­ving krijgt de kinderen die het verdient’

11:31 In Deventer werd een jongen van 15 met een mes op zak en een nepwapen aangehouden. Apeldoorn had te maken met een 17-jarige messentrekker. Landelijk slaan leraren alarm over onveiligheid in de klassen. Wat is er met onze jeugd aan de hand? We vragen het Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog.