Wilma is opgetogen: ’Eindelijk weer naar een festival in Apeldoorn’

UPDATE Vrouw krijgt bloempot op hoofd gegooid vanuit flat kort na autobrand in Apeldoorn

31 juli Een vrouw is vannacht in Apeldoorn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een bloempot op haar hoofd had gekregen.Iemand in een flat aan de Aristotelesstraat had de bloempot naar beneden gegooid. De vrouw was naar buiten gegaan omdat een auto in de brand stond.