Wim (92) uit Apeldoorn krijgt de schrik van zijn leven als hij bij zijn auto komt: ‘Waarom doen mensen dit?’

Wim Davelaar kan er nog niet over uit. De 92-jarige Apeldoorner stond maandagmorgen buiten bij zijn Toyota Yaris, maar die stond ineens op bakstenen in plaats van wielen. ,,Dan schrik je toch wel even flink.”