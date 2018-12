Wim Zomer kan zonder stress genieten van ‘zijn’ Wintercircus

Een knuffel hier. Een handdruk daar. Een gesprekje om herinneringen met een oude bekende op te halen. Wim Zomer en Jeroen Harleman waren maandag weer even thuis in het circus aan De Voorwaarts. De geestelijk vaders van het jaarlijkse circus in Apeldoorn waren daar sinds 2011 niet meer geweest. ,,In 1994‘’, haalde Zomer de eerste editie terug, ,,stonden we aan de Kanaaloevers en konden er 500 mensen in de tent. Vandaag zijn alle 1.200 stoelen bezet... Het is met hard werken gegroeid, maar het is ontzettend knap dat er nog steeds zoveel mensen komen. Kijk naar plaatsen als Arnhem en Enschede. Daar is het Kerstcircus verdwenen. Hier zit het in de lift. Dat kan alleen met een goede sfeer en vooral met een goed programma.’’