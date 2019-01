Windmolen krijgt in Apeldoorn toch politieke grond onder de voeten

Hinder

Toen werd duidelijk dat windenergie hier alleen onder strikte voorwaarden een plek kan krijgen. Hinder moet uitgesloten zijn en ‘draagvlak’ in de buurt is doorslaggevend. Burgemeester en wethouders hebben de opdracht gekregen dat verder uit te werken. Vijftien maanden verder is het resultaat daarvan nog niet duidelijk. De verwachting is dat er in dit eerste kwartaal van 2019 een nota op tafel komt. De gemeenteraad wacht het vooral in stilte af, ondanks stevige uitbranders van onder meer de provincie Gelderland die veel meer daadkracht van Apeldoorn verlangt.

Potentie

Eind oktober is er toch beweging gekomen: de VVD is openlijk gaan pleiten voor de A1 aan de westkant van de gemeente als geschikte locatie voor windmolens. Een plek met weinig tot geen bebouwing dus, zoals eerder ChristenUnie voorstelde. Tot nog toe was de VVD een verklaard tegenstander van windenergie in Apeldoorn. Die partij vindt echter dat er nu echt wat moet gebeuren, zo gaf raadslid Roel van Swam onlangs aan in deze krant.

Die verschuiving kan wel eens belangrijk worden. Want daarnaast is GroenLinks verder in het kamp met uitgesproken voorstanders geschoven. Dat blijkt nu uit een peiling van de Stentor onder de partijen in de gemeenteraad. Vorig jaar was windenergie wel in beeld bij GroenLinks, maar gold het als een wat minder logische optie voor de Veluwe. De partij zocht het toen met name in andere, innovatieve technieken. Nu ziet ze ‘hoge potentie’ in windmolens voor Apeldoorn; ‘onontbeerlijk’ om de gemeentelijke doelstellingen te halen.