Windmolens langs A1? Discussie in Apeldoorn weer open

Orang-oe­tan dood in water; zijn grachten Apenheul te gevaarlijk?

6:00 Voor de tweede keer in drie jaar is bij Apenheul zondag een orang-oetan verdronken in de gracht rondom het verblijf van de mensapen. De 18-jarige Binti viel van een klimstructuur in het water, na vermoedelijk een epileptische aanval. Drie jaar geleden vond ook de 9-jarige Merah al de dood in het water na daar te zijn ingesprongen omdat zij werd opgejaagd door twee andere orang-oetans.