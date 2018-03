'Windvaan op industrieterrein Apeldoorn heeft geen meerwaarde'

Oud-raadslid van die partij Co van den Berg constateerde onlangs dat nergens op het bedrijventerrein zo'n windvaan te vinden is. Dat, terwijl er onder meer een chemisch bedrijf is gevestigd. Van den Berg verwijst naar de gemeente Moerdijk die na de grote brand bij Chemie-Pack wel windvanen plaatste in het haven- en industriegebied. Het idee is dat mensen bij een calamiteit kunnen zien in welke richting de wind eventuele gevaarlijke stoffen blaast.

Zijn partijgenoten pikten die verbazing op en stelden vragen aan burgemeester en wethouders. Die antwoorden nu dat er geen wettelijke verplichtingen zijn om dergelijke vanen op te hangen. Of het wel meerwaarde kan hebben, is nagevraagd bij de VNOG waarin onder meer de brandweer is vertegenwoordigd. B en w concluderen op basis van het advies van de VNOG dat die meerwaarde er niet is.