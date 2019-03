Winkelbolwerk Europaweg bij nieuwbouw flink groter

Omstreden Apeldoorns verkeers­plan binnenkort op het hakblok

13 maart Een groep bewoners gaf zaterdag in deze krant aan ongerust te zijn over de verkeerssituatie in Zuidbroek. De gemeente Apeldoorn deelt die zorgen en kwam enkele jaren terug al met een plan om de overlast tegen te gaan. Maar hoe staat het eigenlijk met dit omstreden ontwerp?