Winkelcentrum de Vlijt ‘op slot’ door verbod op Action en Kruidvat in Apeldoorn

Wat daar de afgelopen jaren gebeurde bezorgde de gemeente het schaamrood op de kaken. Door onachtzaamheid op het Stadhuis kon eerst DekaMarkt er zijn verouderde supermarkt vervangen door een megasuper (World of Food). Door nieuwe fouten op het Stadhuis kon vervolgens ook nog een grote Aldi worden gebouwd en konden er ook nog twee extra winkelruimtes worden gerealiseerd, ondanks dat de gemeente hier helemaal geen winkels wil.

Geen toestemming

Die twee extra ruimtes - een op de begane vloer en één op het parkeerdek - zijn klaar om een winkel in te openen, maar eigenaar Dreef Beheer kreeg daar van de gemeente geen toestemming voor. Daarom stapte het naar de onafhankelijke bezwarencommissie en daarna naar de rechter. Volgens Ekoma, dat die procedure voerde, is de opstelling van de gemeente in strijd met Europese regelgeving.

Leegstand in binnenstad voorkomen

Ook op andere plekken in het land wordt dat argument in procedures over de vestiging van winkels gebruikt. Het wachten was op een belangrijke uitspraak daarover. Die deed de Raad van State in de zomer in een slepende procedure over een woonboulevard in Appingedam: ‘gewone winkels’ mogen daar worden geweerd, om te voorkomen dat in de binnenstad leegstand ontstaat.

Geen extra winkels

De uitspraak over Apeldoorn sluit daar op aan. Daar komen de winkeliers op het Mercatorplein in problemen als ‘de Vlijt’ uitgroeit tot winkelcentrum, had de gemeente betoogd, terwijl ook het net geopende winkelcentrum Anklaar er hinder van zou ondervinden. De uitspraak van de hoogste rechter betekent dat er geen gewone winkels in de leegstaande ruimtes mogen komen.

Volledig scherm Lege winkelruimte aan de Vlijtseweg. © Kevin Hagens

Eerst bestuderen

Cliff Hoogerwerf van Dreef Beheer zegt de uitspraak op korte termijn met zijn juristen te willen doornemen. Beide winkelruimtes zouden bijvoorbeeld wel aan de bestaande supermarkten mogen worden toegevoegd, denkt hij, ,,maar of we dat willen is een tweede’’.

Hij is benieuwd hoe de gemeente Apeldoorn tegen de uitspraak aankijkt en wil daarover met de gemeente in gesprek. ,,Niemand is erbij gebaat dat panden leeg blijven staan. We zijn benieuwd wat daar volgens de gemeente nog mogelijk is.’’

Blij met ‘duidelijkheid’