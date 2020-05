Winkeldief opgepakt in Apeldoorn

Prinses Margriet richt zich in videobood­schap tot Canada

20:38 Prinses Margriet heeft zich dinsdag via een videoboodschap vanuit haar woning in Apeldoorn ter ere van de viering van de 75e verjaardag van de bevrijding gericht tot de bevolking van Canada. De prinses is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in de Canadese stad Ottawa, waar prinses Juliana destijds haar toevlucht had gezocht.