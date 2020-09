Winkeliers Apeldoorn voelen mee met horeca-ondernemers: ,,Voor ons verandert er niet zoveel, de horeca is de klos.”

video Lin (46) kan nooit meer werken na beestachti­ge aanval met vleesmes in Apeldoorn: ‘Hij heeft nergens recht op’

27 september Het Chinees restaurant Jing Sheng in Apeldoorn was de afgelopen twintig jaar nooit één dag dicht. Tot begin dit jaar, toen een van de koks met een groot vleesmes op beestachtige wijze inhakte op eigenaar Lin Wang (46). Hij overleefde ternauwernood, kwam voor een betere toekomst naar Nederland, maar is nu alles kwijt. ,,Mijn vader heeft nergens recht op.”