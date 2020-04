Winkeliers van Winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn delen honderden bossen tulpen uit

Verplaat­sen bloemenkra­men geeft markt in Apeldoorn veel extra ruimte

11:41 Het is relatief rustig op de Apeldoornse warenmarkt. Doordat de kramen van bloemenhandelaren naar het Raadhuisplein zijn verplaatst is er alle ruimte om aan de regel van anderhalve meter afstand houden te voldoen. Handhavers van de gemeente houden een oogje in het zeil.