Winkelketen TK Maxx komt naar Apeldoorn

Outletketen TK Maxx komt naar Apeldoorn. De winkelketen opent een vestiging in winkelcentrum de Oranjerie, dat de komenden maanden grondig verbouwd gaat worden. Ook Mango krijgt een plekje in het vernieuwde winkelcentrum, en keert daarmee terug naar Apeldoorn. Dit laat het management van de Oranjerie via Facebook weten.