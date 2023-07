Winkelleegstand in Apeldoorn: welke winkels zie jij graag in de binnenstad?

indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Doris aan de Molen­straat: 'Groene plek tussen de stenen'

De verborgen tuin van Doris en Wim Oude Wolbers komt na de stenen oprit als een groene verrassing. Met alle bankjes en vijvertjes lijkt het wel een parkje. “Als je op Google kijkt dan is onze tuin echt een groene vlek tussen al het steen”, vertelt Doris trots. “En er is niks aangelegd, alles is zo ontstaan.”