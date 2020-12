Winkels geven spullen gratis weg: van banketstaaf in Apeldoorn tot kerstboom in Dronten

Boerenpro­tes­ten teisteren ook Albert Heijn in Apeldoorn: ‘Hier word ik niet blij van’

13:12 ‘Wat is hier gebeurd?’, is het eerste wat je je afvraagt als je deze maandag de Albert Heijn in Apeldoorn-Zuid binnenkomt. Al voor het einde van de ochtend is er aan de Talingweg nagenoeg geen groente en fruit meer te verkrijgen.