Winkels van Bakkerij van der Wal Jolink ook volgende week open: partijen tonen interesse voor doorstart

Afgelopen week werd de onderneming failliet verklaard, nadat eigenaar Peter van der Wal het faillissement had aangevraagd. Met name het slecht draaien van vier vestigingen (in winkelcentrum De Maat in Apeldoorn, twee in Deventer en een vestiging in het Gelderse Gendt) en de dalende broodconsumptie zijn debet aan het faillissement. Van de dertien winkels zijn er twaalf open. Alleen de vestiging in Gendt is gesloten. Als curator is Bert Jansen van Dommerholt Advocaten in Apeldoorn aangesteld. Hij is er nu de baas en onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart.