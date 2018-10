Wint het overgeslagen fietspad het nu van de kortste route?

Want dit stukje is vermoedelijk een van de meest genegeerde fietspaden van Apeldoorn. Ooit was dat anders: toen was het slingerende paadje haast een attractie op zich. Met de komst van De Graanhof in een bocht van de Hoge Dries - tien jaar geleden - is dat veranderd. Voor dat gebouw ligt namelijk een stukje bestrating. En dat is de ideale verbinding voor fietsers die vanaf de Hoge Dries richting het Holthuis en de Prinses Beatrixlaan willen.