Winter funest voor oostelijke stratenmaker en schilder

Het winterseizoen heeft in de regio Zwolle een ongunstig effect op de werkgelegenheid. Het aantal WW-uitkeringen groeide afgelopen maand met 8,7 procent. Dat is meer dan de landelijke tendens.

Dat het aantal mensen met een uitkering in januari groeit is gebruikelijk, zegt uitkeringsinstantie UWV. In een aantal sectoren, zoals de bouw, is er in deze periode namelijk minder werk. Aan het eind van de maand ontvingen in de regio Zwolle 7.906 mensen een WW-uitkering. Eind december waren dat er 632 minder, wat neerkomt op een verschil van 8,7 procent. Landelijk nam het aantal uitkeringen met 6,2 procent toe.

Onder meer de uitzendkrachten vangen de klappen op. Volgens het UWV is er vooral een stijging van WW-uitkeringen aan uitzendkrachten met een bouwberoep, zoals onderhoudsschilder en stratenmaker.

Stedendriehoek

In de Stedendriehoek en en op de Noordwest-Veluwe was de groei van het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand slechts half zo groot als in de regio Zwolle. Daar kregen kregen UWV 9.237 mensen een WW-uitkering, wat ten opzichte van een maand eerder een toename van 4,4 procent (390 uitkeringen) is.

Jaar geleden

Een jaar geleden was de werkloosheid overigens beduidend groter dan nu. Uit de UWV-cijfers blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in de regio Zwolle de afgelopen twaalf maanden met 21,5 procent daalde, wat betekent dat 2.159 mensen niet meer langs de zijlijn staan. In de Stedendriehoek en en op de Noordwest-Veluwe nam het aantal uitkeringen met 2.557 af, wat neerkomt op een daling van 21,7 procent. Oost-Nederland doet het daarmee een stuk beter dan heel Nederland, waar het aantal uitkeringen in een jaar tijd met 16,7 procent daalde.

