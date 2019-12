Wintercircus Apeldoorn groeit tegen trend in

Rondreizende circussen hebben het moeilijk in Nederland. Het Wintercircus Apeldoorn ziet de bezoekersaantallen alleen maar toenemen. Dit jaar zijn er zelfs in de avond voorstellingen om alle belangstellenden een plekje te geven.

Het Wintercircus strijkt in de laatste week van dit jaar voor de 26ste keer neer in Apeldoorn. Er worden meer dan 11.000 bezoekers verwacht. Het succes is geen vanzelfsprekendheid, zegt Annemarie Ruis namens de organisatie. ,,Een aantal jaar geleden hadden we het zwaar. Het zijn kostbare producties. Wanneer je dan te weinig bezoekers trekt, kost het onderaan de streep geld.’’

Producent Emmanuel Horwood wist de bakens te verzetten. Zijn voorstelling trekt sinds oktober in Frankrijk en België langs tien verschillende steden. Apeldoorn is de traditionele afsluiter. ,,Zonder de kwaliteit die Emmanuel levert, hadden we nooit verder kunnen bouwen’’, zegt Ruis. ,,De mensen weten dat de show een bezoekje waard is. We staan kwalitatief met Carré en Ahoy in de top drie van Nederland.’’

Kleine beurs

,,Verder zijn we het in samenwerkingsverbanden gaan zoeken’’, vervolgt Ruis. En die vormen de basis van het hervonden succes. ,,Via de Jumbo kunnen liefhebbers voordelig aan kaarten komen. Zo hebben we ook een overeenkomst met MediaMarkt en Shell’’, aldus Ruis. ,,Er zijn heel veel bedrijven in Apeldoorn en ruime omgeving die kaarten aan hun personeel cadeau doen. Daarnaast doen we ook bijvoorbeeld mee met RegelRecht van de gemeente Apeldoorn, zodat ook gezinnen met een kleine beurs een keer het circus kunnen bezoeken.’’

Om door te kunnen groeien heeft het Wintercircus volgend jaar meer speeldagen in de agenda gezet. Het is de bedoeling om dan ook in de eerste week van januari de tent te openen. ,,Het is natuurlijk geweldig wanneer we het bordje uitverkocht op kunnen hangen’’, zegt Ruis. ,,Aan de andere kant moeten we voorkomen dat mensen ons overslaan, omdat ze het gevoel hebben dat het ‘toch altijd is uitverkocht’. Het liefst hebben we in elke voorstelling een beetje rek. Dat kan door de periode te verlengen.’’

Korting

De tijd dat het Wintercircus veel kaarten via sites als vakantieveilingen met korting aan de man bracht is voorbij, zegt Ruis. ,,We hebben acties voor onze trouwe gasten. Via onze samenwerkingen kunnen bezoekers voor een mooie prijs naar binnen. We doen het nog wel, ook om te zien hoe de avond-voorstellingen gaan lopen. Het verschil met voorheen is, dat we pas tijdens de speelperiode de kaarten op de korting-sites aanbieden.’’

Volgens Ruis is de act die het kwartet Diabolo Walker laat zien van wereldklasse. ,,Ze komen uit Taiwan en grepen in America’s got Talent dit jaar net naast de overwinning. Sergey Novikov maakt een vrije val van 7 meter; ook die act is dankzij Emmanuel Horwood voor het eerst in Europa te zien.’’