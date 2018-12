Winterpaleis ‘gaat los’ tijdens renovatie Het Loo

De 18 beste verhalen van 2018 Zeldzaam grote cyste in hersens veranderde Jheylanio in de duivel

16:00 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag het verhaal van Jheylanio. Jheylanio, de 10-jarige zoon van Sharon en Alirio Gumbs uit Lieren, was altijd al wel een pittig kind. Een jaar geleden verandert zijn gedrag: hij wordt zo agressief en onhandelbaar dat hij in een inrichting belandt. Oorzaak? Een enorme cyste in zijn hoofd. Voor een operatie in Boston was veel geld nodig. Met succes werd hij geholpen aan de reusachtige cyste.