Wisentkalfje geboren op de Veluwe

Vorig jaar juli werden daarom een stier en een jonge koe aan de groep toegevoegd. ,,We hoopten natuurlijk dat dat een kalfje op zou leveren, maar eigenlijk hadden we dat in deze tijd van het jaar niet meer verwacht", stelt Jan Wolleswinkel, voorzitter van Stichting Wisenten op de Veluwe. ,,We hadden natuurlijk wel vermoedens en merkten dat de groep onrustig werd. We zijn hier heel erg blij mee."

Het kalfje werd maandag voor het eerst gezien. Wat het geslacht van het kalfje is, is nog niet bekend. ,,Het zijn wilde dieren, dus in een normale situatie moet je zo'n vijftig meter afstand bewaren. Als er net een jong geboren is, dan moet dat wel zeventig meter zijn. Vandaar dat we het dier alleen via een verrekijker kunnen bekijken. Om vast te stellen of het om een stier of een koe gaat, moeten we het beest treffen als het aan het plassen is. Dat heeft geen van onze waarnemers tot nu toe gezien", legt Wolleswinkel uit.