Wist jij dit al? Deze gebouwen in Apeldoorn werden vroeger voor iets heel anders gebruikt

Derde klasse Kersverse vader Van der Gouw komt met Robur niet langs Holten: ‘Het zijn zware nachten’

Hij is de kersverse vader van een kerngezonde tweeling, heeft zware nachten, maar geniet daardoor ook des te meer van het spelen van voetbalwedstrijden. Roy van der Gouw stond zondagmiddag ‘gewoon’ in de basis bij Robur et Velocitas. De Apeldoornse derdeklasser liet dure punten liggen tegen Holten. Het werd 1-1, dankzij een treffer van Luuk Bouwmeester.