Wittenborg in Apeldoorn schrijft brandbrief aan onderwijsminister

Wittenborg, dat behalve in Apeldoorn ook in Amsterdam en Wenen gehuisvest is, vreest dat huidige 'populistische' geluiden tegen internationalisering, het huidige open en succesvolle beleid bedreigen. Het bestuur benadrukt in de brief het belang van het internationale onderwijs, waarmee Nederland haar succesvolle economische positie in Europa en de wereld behoudt. Daarnaast benadrukt het bestuur dat de studenten die naar Nederland komen, ook bijdragen aan de economie door het betalen van huur, levensonderhoud en verzekeringen. Wittenborg schat in dat ze meer dan 75 miljoen heeft bijgedragen aan de Nederlandse economie door de komst van de internationale studenten. Apeldoorn heeft sinds 2010 een vestiging van de Wittenborg University. De plannen voor het reguleren van het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt, is in de ogen van de internationale school dan ook geen goed plan. Het bestuur hoopt dat de onderwijsminister de overwegingen meeneemt in haar nieuwe beleid.