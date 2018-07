Wittenborg-studenten kunnen nu ook deel studie in Londen volgen

video Mark, Martijn en Jan zwepen het Apeldoorn­se publiek op tijdens beachvol­ley­bal­wed­strij­den

6:00 'Here comes the boom! Here comes the boom, boom, boom boom!' Wie een wedstrijdje beachvolleybal bekijkt in het stadion op het Marktplein heeft grote kans na afloop nog een lange tijd rond te lopen met de leuzen van het volleybal in het hoofd. Het betrekken van het publiek bij de wedstrijden is een belangrijk onderdeel van de beachvolleybalsport. Een speciaal entertainmentteam zorgt voor de sfeer in het Apeldoornse stadion.