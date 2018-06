WK baanwielrennen gaat verder als strandtas

Het WK baanwielrennen van eerder dit jaar gaat met een beetje geluk opnieuw de wereld over. Niet met tv-beelden, maar verwerkt in tassen.

Een sportwedstrijd van dit kaliber krijgt veel aankleding. Onder meer met speciale doeken (banners) waarop bijvoorbeeld de naam, data of sponsors van het evenement staan vermeld. Dat was in februari en maart niet anders in en rond Omnisport in Apeldoorn.



De Techniekfabriek geeft die spullen nu een tweede leven. De organisatie in Deventer richt zich op hergebruik van materialen en is tegelijk ook op sociaal vlak duurzaam: het biedt leer-/werktrajecten voor mensen die anders lastig aan een baan komen.

De Techniekfabriek heeft ervaring met het verwerken van afgedankte banners tot tassen. Vandaar dat projectleider Marcel Ellen op die spullen aansloeg toen hij het WK baanwielrennen in beeld kreeg.



Grappig

Met een paar belletjes was het geregeld: zowel Bos Vlaggen (de producent van de banners) als de gemeente Apeldoorn en Libéma Profcycling (de gastheren van het evenement) stemden in. ,,Hartstikke grappig om het zo terug te zien'', zegt Gerwin Vink van Bos Vlaggen met een strandtas in zijn hand. ,,En alles beter dan dat het de prullenbak in gaat.'' Want dat is meestal het lot van dit soort spandoeken. ,,Ze hangen een paar weken en daarna kan je ze eigenlijk nooit meer gebruiken. Omdat het evenement eenmalig was, omdat er een bepaalde sponsor op staat, een datum.'' Bos Vlaggen is nu niet op een idee gebracht om voortaan zelf afgedankte banners te gaan verwerken en er zo nog wat te verdienen. ,,Ieder z'n ding, alleen maar mooi zo'', verzekert Vink.

Opruimen

Libéma Profcycling stemde met hetzelfde plezier in met het ludieke hergebruik, vertelt projectmedewerker Rens Kamphuis. ,,Ik werd erover gebeld nadat ik de dag ervoor bezig was geweest met opruimen na het WK. Tuurlijk, kom maar ophalen.'' De enige beperking is dat er geen volledige logo's of merknamen herkenbaar op de tassen mogen terugkeren. Maar een groot 'Ape' uit het gemeentelogo van Apeldoorn is geen probleem, weet Kamphuis.

