WK volleybal moet Gelderland 9 miljoen opleveren

Als het WK volleybal voor vrouwen 2022 in Gelderland wordt gehouden, levert dat 9,4 miljoen op voor de Gelderse economie. Dat hebben sporteconomen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) berekend. De verwachting is dat de wedstrijden in Nederland bezocht worden door 192.000 mensen.

Gelderland heeft GelreDome in Arnhem en Omnisport in Apeldoorn kandidaat gesteld als locaties voor het WK vrouwenvolleybal. Nederland is een van de kandidaten om die titelstrijd te organiseren. Later dit jaar wordt duidelijk of Nederland het evenement binnenhaalt.

De provincie Gelderland wil 4,3 miljoen euro op tafel leggen om het WK volleybal binnen te halen. Ze doet dat om Gelderland als sportprovincie te promoten, om het volleyballen te stimuleren, maar ook om er economisch voordeel van te trekken. Provinciale Staten stemden woensdag in met het reserveren van het geld. Het is de bedoeling dat de eerste ronde helemaal in GelreDome wordt afgewerkt, de tweede ronde in diverse steden, de derde ronde in Omnisport en het finaleweekend weer in het Arnhemse stadion.

De sporteconomen van de HAN berekenden de economische opbrengst. Zij komen voor de Gelderse economie op een impuls van ruim 9 miljoen. ,,Het is een educated guess'', zegt sporteconoom Willem de Boer. ,,We zitten vier jaar voor het begin van het evenement, dus we moeten ons realiseren dat er nog veel kan veranderen. Misschien eist straks de internationale volleybalbond wel dat de finale in Amsterdam komt.''

Bij de start van de Giro in 2016 berekenden de sporteconomen de spin-off van de Italiaanse wielerronde voor Gelderland op ruim 11 miljoen. Het werd uiteindelijk 8 miljoen. Kan de afwijking nu net zo groot zijn? De Boer: ,,Er is altijd een bandbreedte. Het kan een paar miljoen schelen naar beneden of naar boven. Maar onze boodschap aan de provincie is hiermee wel: denk niet aan twintig miljoen. Maar vijf miljoen is ook niet redelijk.''