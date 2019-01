WK volleybal naar Apeldoorn: ‘Dit is nog groter dan de Girostart’

Nathan Stukker verklaarde onlangs nog niet zo actief meer te zijn op sociale media. Maar zaterdag even voor middernacht ging hij even helemaal los. De sportwethouder retweette het ene na het andere bericht over de toewijzing van het WK vrouwenvolleybal van 2022 aan Nederland en Polen. Want ‘zijn’ Apeldoorn is één van de beoogde speelsteden.