Woede en teleurstelling in Apeldoornse buurt na diefstal: 'Wie doet nu zoiets?’

Klaar met een dure natuurva­kan­tie? Jongeren kunnen in Hall hun eigen stekje bouwen

14 januari Zagen, timmeren en verven in het buitengebied van Hall. Zeker 15 jongeren kunnen vanaf maart hun handen uit de mouwen steken bij het Groen Traineeship van Nivon Natuurvrienden. Doel is om ze bewuster te maken van de natuur en de mensen om zich heen. Het is de eerste keer dat Nivon dit project organiseert. ,,In plaats van dat je alleen maar luistert of leest, lever je nu ook een eigen bijdrage.’’