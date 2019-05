Woede om geldboete voor aanrijden verkeersregelaar uit Apeldoorn: ‘Dit was poging tot doodslag’

Over vier woningen verdeelde hennepplan­ta­ge opgerold na stankmel­din­gen in centrum Apeldoorn

16:44 De politie heeft woensdagmorgen aan de Rustenburgstraat in het centrum van Apeldoorn na diverse stankmeldingen een hennepkwekerij opgerold. Deze was verdeeld over vier woningen en behelsde maarliefst 400 planten.