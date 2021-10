Woede om ‘oerlelijke afzetting’ bij Ugchelse Bouwhofmolen: ‘Hoe kon dit gebeuren?’

Ongeval zorgt voor file bij Apel­doorn-Noord

Een ongeval op de A50 zorgde rond 17.00 uur voor een file bij afrit Apeldoorn-Noord. Twee voertuigen kwamen hier in een kop-staartbotsing terecht. Eén van de betrokken is nagekeken door het ambulancepersoneel. Het is onbekend of het slachtoffer mee moest naar het ziekenhuis.

26 oktober