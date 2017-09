​Woede over gegoochel met vliegroute​

De provincie Gelderland en actiegroep Red de Veluwe zijn boos over opnieuw een wijziging in een vliegroute richting het toekomstige Lelystad Airport. Dit in een week waarin juist het publiek via bijeenkomsten is geïnformeerd over de route.

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Sharon Dijksma weten dat één naderingsroute wordt samengevoegd met een vertrekroute van Lelystad Airport. Dit betekent een verdubbeling van het aantal vluchten boven een strook die loopt van grofweg Klarenbeek en Eerbeek tot aan Ede en Geldermalsen. De naderingsroute ligt wel iets hoger dan de vertrekroute. Na Klarenbeek passeert de nieuwe naderingsroute tussen Deventer en Bathmen en gaat dan verder richting Lemelerveld.

Publieksavonden

De provincie Gelderland schrijft in verklaring dat ze het 'niet correct' vindt om gedurende de informatieronde 'dit soort wijzigingen voor te stellen'. Vorige en deze week hield het ministerie zes grote publieksavonden waarin de plannen voor Lelystad werden uitgelegd. De Tweede Kamer buigt zich donderdag over de vliegroutes en ziet zich aan de vooravond ook geconfronteerd met opnieuw een belangrijke wijziging. Karin van Rooijen, woordvoerster van staatssecretaris Dijksma, stelt in een reactie dat het gesprek steeds gaat over conceptroutes die nog kunnen veranderen. De meest actuele situatie wordt volgens Van Rooijen telkens gedeeld met het publiek. Zo kregen de honderden bezoekers van de informatiebijeenkomst vanavond in Apeldoorn de verlegde routes te zien.

Verrassingen

De provincie Gelderland is ook boos omdat ze 'niet geïnformeerd' is door het ministerie over de aanpassing. ‘In dit proces zitten veel onverwachte verrassingen, daar maakt de provincie zich zorgen over’, schrijft Gelderland. ‘De beschikbare informatie over het voorstel is bovendien zeer summier en niet geheel duidelijk. Tot nu toe is er bijvoorbeeld online geen kaartje te vinden hoe de routes precies gaan lopen in het nieuwe voorstel, en hoe hoog de terugkerende toestellen zullen vliegen. Er is sprake van een verdubbeling van het aantal vluchten boven Ede en de Zuid-Veluwe, daar is de provincie niet blij mee.’

'Dubbel getroffen'

Actiegroep Red de Veluwe is teleurgesteld en ‘betreurt het feit dat het Nationaal Park de Hoge Veluwe en diverse dorpen zoals Hoenderloo nu dubbel getroffen worden’.