Woensdag ultieme poging voor Hoenderlose wilde zwijnen

Wild wordt in principe met hekken en wildroosters buiten Hoenderloo gehouden. Door gaten in de hekken zijn zwijnen alsnog het dorp ingekomen. Op allerlei manieren is geprobeerd de wilde varkens weer aan de goede kant van de hekken te krijgen. Voor een deel is dat gelukt, maar niet met alle dieren. Ze moeten er weg omdat de dorpskern als 'nul optie gebied' geldt. De provincie verplicht de gemeente het gebied vrij van zwijnen te houden.

Vijf zwijnen

,,Ik heb vijftien mensen nodig en dan gaan we de zwijnen over een strook van zo'n 900 meter naar een gat in het hek drijven.'' Die doorgang wordt vervolgens afgesloten. ,,Of het gaat lukken weet ik niet'', zei het voormalig gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren. ,,Maar we zijn het aan de dieren verplicht het in ieder geval te proberen.'' Voss schat in dat het om zo'n vijf zwijnen gaat. Blijven de zwijnen in de dorpskern dan worden ze dood geschoten.