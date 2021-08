Wolf leidt tot ophef rondom De Hoge Veluwe, en niet alleen omdat hij moeflons zou opeten

Hoofd bedrijfsvoering Jacob Leidekker van Het Nationaal Park De Hoge Veluwe stelt dat een wolf ‘een aantal moeflons’ in het park gedood heeft. Als dat bij schapen- of geitenhouders gebeurt, is het gebruikelijk dat de organisatie BIJ12 dna-monsters komt nemen om vast te stellen dat een wolf de dader is. De eigenaren krijgen in dat geval een vergoeding van de provincie. Maar Leidekker wil niet meewerken aan een dergelijk onderzoek.