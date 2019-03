Wolf trekt volle zaal Ugchelen: ‘Iedereen heeft wat met dat dier’

Op de vorige lezing, over het herstel van de natuur in het IJsseldal, kwamen pakweg honderd mensen af, nadat de KNNV er vooraf de nodige ruchtbaarheid aan had gegeven. Dat laatste gebeurde nu amper, maar al snel waren er 130 aanmeldingen en meer mensen kunnen er vanavond niet in, in de Bronkerk in Ugchelen. ,,Zelf vind ik het prachtig dat de wolf terug is in de natuur’’, zegt Kerseboom, ,,maar veel mensen hebben twijfels of ze wel blij moeten zijn met de wolf. Die komt vaak negatief in het nieuws in relatie tot doodgebeten schapen. We denken dan ook dat er onder meer agrariërs naar de lezing zullen komen.’’